Американские военные утверждают, что перехватили российские самолеты возле Аляски

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) утверждает, будто около Аляски были перехвачены российские самолеты. При этом американские военные признают, что нарушения воздушного пространства США не было.

"Истребители F-22 НОРАД при поддержке [самолетов-заправщиков] KC-135 Stratotanker и системы предупреждения Е-3 осуществили перехват российских бомбардировщиков, вошедших в зону идентификации ПВО Аляски, - говорится в сообщении командования в Twitter в среду. - Первая [российская] группа состояла из двух бомбардировщиков Ту-95 при поддержке двух истребителей Су-35 и самолета [дальнего радиолокационного обнаружения и управления] А-50 и приблизилась к берегам Аляски на расстояние 20 морских миль. Вторая группа состояла из двух Ту-95 и самолета А-50 и находилась на расстоянии 32 морских миль".

"Российские военные самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США", - отметили в НОРАД.

Как сообщили ранее в Минобороны РФ, четыре стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России провели воздушное патрулирование над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей и северной части Тихого океана, продолжительность полета составила около 11 часов. В ведомстве подчеркнули, что все полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами и без нарушения границ других государств.

Кроме того, в Минобороны отметили, что в мае этого года стратегические бомбардировщики ВВС США пять раз выполняли полеты вдоль границ России.