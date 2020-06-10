В Греции ждут туристов со всего мира, но боятся инфицированных коронавирусом

Греция возлагает огромные надежды на возвращение в страну с 15 июня иностранных туристов. Афины ожидают, что поток путешественников сначала из трех десятков государств, а потом — по мере расширения списка допущенных аэропортов вылета — со всего мира поможет выправить экономическую ситуацию в стране

Положение в экономике резко ухудшилось в связи с введением ограничительных мер по борьбе с распространением коронавируса. Греческие власти ввели ограничения сразу после появления первых случаев инфицирования (когда еще не было ни одного смертельного исхода). Закрыли практически все (учебные заведения, предприятия общественного питания, промтоварные магазины, торговые центры, кинотеатры, театры, музеи, гостиницы и др.), прекратив при этом перемещения людей по улицам городов, поездки на паромах, самолетах и автомобилях. В результате Греция занимает одно из первых мест в мире по удачному противодействию распространению инфекции — число инфицированных коронавирусом в стране с 27 февраля составило всего 2952, большая часть из них выздоровела, за три месяца умерли 180 человек с подтвержденной инфекцией. Практически на всех островах не было ни одного случая инфицирования коронавирусом. Однако ограничения нанесли жесткий удар по экономике страны, и, по оценке МВФ, Грецию ожидает в этом году мощная рецессия, которая может достичь 10%. Понятно, что в таких условиях Афинам приходится уповать на восстановление только за счет главного "локомотива" своей экономики — туризма, который дает более 20% ВВП. В 2019 году страну посетили рекордные 33 млн туристов, которые принесли государству €18,2 млрд, а в этом году туризм был подкошен уже с конца февраля. Бронирование практически откатилось к нулю. Поэтому открытию прилетов в страну туристов из-за рубежа, как говорили корреспонденту ТАСС чиновники и представители турбизнеса, практически нет альтернативы, несмотря на риск новой волны COVID-19. 29 мая Министерство туризма Греции объявило список стран, которые смогут отправлять туристов с 15 июня рейсами в Афины и Салоники. Как отметила пресс-служба ведомства, список из 29 стран был сформирован после изучения эпидемиологического профиля стран происхождения туристов и с учетом сделанных объявлений Европейского агентства авиационной безопасности (EASA), а также на основе соответствующей рекомендации греческого Комитета по инфекционным заболеваниям. В список вошли Албания, Австралия, Австрия, Северная Македония, Болгария, Германия, Дания, Швейцария, Эстония, Япония, Израиль, Китай, Хорватия, Кипр, Латвия, Ливан, Литва, Мальта, Черногория, Новая Зеландия, Норвегия, Южная Корея, Венгрия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Чехия, Финляндия. Как видно из этого списка, Россия в него не входит, но при этом там есть Китай, Южная Корея и крайне важная для Греции Германия, откуда обычно приезжают в страну миллионы туристов. Без поголовной проверки на коронавирус и карантина Министр туризма Харис Теохарис пояснил, что туристы из 29 стран смогут въезжать на территорию республики без соблюдения какого-либо карантина или сдачи тестов на коронавирус, но, по его словам, "будет сохранено право на проведение выборочного тестирования". В последующий период будет объявлен расширенный список стран, которым будет разрешено приезжать с 1 июля. На случай появления случаев инфицирования в больницах на островах "созданы 600 мест для больных с COVID-19", сказал министр.

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Объявления властей об открытии с 15 июня границ владельцы греческих гостиниц встретили со смешанными чувствами — с одной стороны, они испытывают радость, что наконец они смогут вновь заработать и как-то возместить потери за минувшие месяцы, а с другой стороны, хотели бы более масштабной помощи со стороны государства, так как уверены, что нынешний туристический сезон не принесет им той прибыли, на которую они рассчитывали до пандемии. К примеру, президент Ассоциации отельеров города Ретимно на острове Крит Манолис Цакалакис хочет, чтобы власти четко объявили о мерах финансового содействия отрасли накануне открытия туристического сезона. "Объявленные правительством меры поддержки носят временный характер, и мы ожидаем большего в 2021 году. 2020 год фактически уже потерян. Сезон будет очень коротким, мы не сможем получить прибыль. Отельеры готовы открыться, но это зависит от спроса. А он на данный момент очень низкий", — пояснил президент. Санитарные нормы Еще одна проблема, поднятая отельерами, — это санитарные протоколы для работы гостиниц с туристами. Беспокойство было связано частично с решением властей о том, что туристы, которые будут приезжать в Грецию, не должны будут сдавать тесты на коронавирус и проходить 14-дневный карантин. По мнению ряда владельцев гостиниц, такой подход не гарантирует безопасность греческих курортов от появления случаев завоза коронавируса из-за границы.

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Так, президент союза управляющих отелями Крита Димитрис Кумбаракис обратил внимание в интервью газете "Эфимерида тон синдактон" на то, что сначала правительство настаивало на том, чтобы туристы из-за рубежа приезжали с так называемыми паспортами здоровья — сертификатами, в которых было бы зафиксировано, что у них нет коронавируса. Затем оно отказалось от этой идеи и предложило, чтобы туристы сдавали текст на коронавирус за два-три дня до поездки, но потом перестало настаивать и на этом. "Когда министр туризма первоначально говорил о тесте на коронавирус в течение 72 часов, мы заявили, что этого недостаточно и что тест должен быть проведен в день вылета. Но в конце концов пришли к решению вообще никаких тестов не проводить, и это, очевидно, опасно. Такое ощущение, что им приходится выбирать между риском увеличения числа случаев инфицирования, возможно, даже смерти людей, с одной стороны, и экономическим спадом и безработицей — с другой. И очевидно, что они выбирают первый вариант", — сказал Кумбаракис. Курортный сезон начнется позже Что касается курортного сезона, то фактически он начнется позже, заявил управляющий директор "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис в беседе с корреспондентом ТАСС. "Большинство курортных отелей начнут открываться с 1 июля, когда уже возобновится авиасообщение с 29 странами, о которых было заявлено правительством. Несмотря на это, еще не все отели решили, что они начнут работу. Например, сетевым отелям легче возобновить работу, потому что у них в регионе три-четыре отеля, и если в конечном итоге будет плохая загрузка, то они откроют один-два отеля, а остальные будут закрыты. Регионы [Греции] очень сильно зависят от [туристов из] Англии, Франции, Италии, России. Отели в регионах тоже еще не приняли решений, потому что в числе 29 стран еще нет Англии (а это второй рынок по числу приезжающих туристов в Греции), нет Америки (это третий рынок), нет Франции и Италии", — сказал он.

По словам Харитидиса, его компания готовится к приему в Греции туристов из ряда стран Восточной Европы, однако ситуация с Россией остается неясной. "Что касается Российской Федерации, то пока мы не видим ситуации, при которой россияне в ближайшее время будут вылетать. Может быть, откроется какое-то сообщение Москва — Афины в июле, но по туристическому сезону тут много вопросов. Первый вопрос "Будет ли?" и второй вопрос "Когда?". Раньше августа это, наверное, не случится. Но ситуация меняется так стремительно, что еще две недели назад я разговаривал со многими отельерами, которые считали, что вообще не будет туристического сезона, а потом начали резко открываться страны, и процесс пошел. И мы тоже надеемся, что в России, может, как-то примут решение и Грецию [для российских туристов] откроют. Конечно, я тоже прессу читаю и вижу, что сейчас непонятно, что в России будет даже с внутренним туризмом, поэтому я не думаю, что это будет быстро, даже если Россия откроется для туризма. Наверное, это будет не раньше, чем в сентябре, потому что нужно поддержать и внутренний туризм. Мы, конечно, будем рады принимать россиян, но это зависит не от нас. Пока мы будем принимать тех, кого разрешают и кто готов летать", — сказал директор. Не все готовы и лететь Сейчас в местной прессе пишут о недовольстве Италии нежеланием Греции открывать границы для итальянцев. Британцы сообщили, что Лондон пытается в конфиденциальном порядке договориться с Афинами о том, чтобы граждане обеих стран могли приезжать друг к другу без обязательного прохождения 14-дневного карантина. А британская "Гардиан" в начале июня написала, что в Австралии, наоборот, с опаской восприняли предложение Греции к австралийцам приезжать на отдых без карантина. По информации издания, правительственные чиновники и эксперты в области здравоохранения в Австралии поспешили указать, что "уехать в разгар пандемии не только опасно, но и незаконно". "Даже посол Греции в Австралии Йоргос Папакостас предупредил австралийцев не принимать предложение о поездке, признавая, что оно будет незаконным, поскольку это нарушит правило, согласно которому австралийцы не могут выезжать из страны из-за действующих ограничений в связи с коронавирусом, если только на них не распространяются особые исключения", — указывает британская газета. По мнению Харитидиса, Греция будет принимать в итоге всех, кто захочет лететь сюда на отдых, но решение о вылетах остается за властями данных стран. Греческие власти заявляют, как отметил директор турфирмы, что с 1 июля в страну уже смогут прилетать туристы из большинства государств, кроме 34 стран, которые находятся в черном списке, включающем, к сожалению, Россию, Украину и Белоруссию. Это список, который составляет Европейское агентство авиационной безопасности (EASA). Страховки от коронавируса не нужно По словам Харитидиса, греческое государство намерено лечить туристов, если у них во время отдыха будет обнаружен коронавирус. У греческих отелей, скорее всего, не будет проблем в связи с требованием иметь врачей, чтобы своевременно действовать, если появится случай инфицирования коронавирусом. "На самом деле все крупные отели всегда имели у себя врача или сотрудничали с каким-то врачом, это требует закон. Но вообще всем отелям иметь собственных врачей невозможно, соответственно, они будут просто сотрудничать с какими-то врачами. Для туристических компаний и отелей хорошо то, что, как заявило правительство, если, не дай бог, будет заболевший коронавирусной инфекцией, правительство берет на себя расходы на его лечение. Это был большой вопрос, а теперь ясно, что не нужно ни [специальную на этот случай] страховку иметь, ничего", — подчеркнул Харитидис.

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