СМИ: акции протеста против санкций США прошли в городах на юге Сирии

ТАСС, 10 июня. Жители южных провинций Сирии провели в среду акции протеста против политики Соединенных Штатов, которые используют санкции для давления на Дамаск. Как сообщило агентство SANA, массовый митинг прошел на площади Султана Атраша в городе Эс-Сувейда (90 км от Дамаска) - административном центре одноименной провинции.

Участники акции заявили о своей поддержке сирийского правительства и президента Башара Асада. "Народ Сирии ответит сплочением рядов и укреплением национального единства на развязанную против него экономическую войну", - процитировало агентство заявление, принятое демонстрантами.

Другая массовая акция прошла в соседней провинции Эль-Кунейтра (40 км от Дамаска). В воззвании представителей местной общественности подчеркивается, что "санкции США только усилят решимость сирийцев, которые выстояли в схватке с террористическим бандами и теперь намерены восстановить свою страну после войны".

Агентство SANA в своем комментарии 8 июня возложило ответственность за ухудшение экономического и финансового положения в Сирии на Соединенные Штаты. По его сведениям, спецпосланник США по Сирии Джеймс Джеффри открыто признал 7 июня на встрече с оппозиционерами, что обвал сирийского фунта и небывалый рост цен на товары стал результатом американского давления на Дамаск. "США лишают сирийцев куска хлеба своими бесчеловечными санкциями", - подчеркнуло агентство.

3 июня МИД Сирии решительно осудил новый пакет санкционных мер против Дамаска под видом так называемого Закона Цезаря, который вступит в силу с 17 июня. В заявлении указывалось, что этот документ "основывается на ложных свидетельствах, сфабрикованных враждебными сирийскому народу сторонами".

Название нового пакета санкций "Закон Цезаря" происходит от псевдонима сирийского военнослужащего, который бежал в 2013 году из страны и якобы передал западным правозащитникам фотоматериалы о насилии против заключенных в сирийских тюрьмах. Этот документ был одобрен президентом США Дональдом Трампом 20 декабря 2019 года и предусматривает применение санкций против основных секторов сирийской экономики, а также любой государственной или частной организации как сирийской, так и зарубежной, которая взаимодействует с правительством в Дамаске.