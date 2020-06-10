Глава МИД Украины опроверг сообщения о планах создания "венгерского района" в Закарпатье

КИЕВ, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг появившиеся в СМИ сообщения о планах Киева под давлением Будапешта создать "венгерский район" в Закарпатье с центром в городе Берегово.

По словам министра, в рамках административно-территориальной реформы планируется просто объединить два закарпатских района. "Береговский район уже давно и счастливо существует и имеет право продолжить свое существование. Речь идет лишь о присоединении к нему Виноградовского района в рамках (административно-территориальной) реформы. Решение о присоединении этого района принималось не МИДом, но мы поддерживаем административно-территориальную реформу", - написал он в Facebook.

Министр заверил, что никаких обязательств перед Венгрией по созданию "национального" района во время недавнего визита в Будапешт он не брал. "МИД работает над улучшением отношений с Венгрией и ищет возможные компромиссы, но не предает интересы Украины и не пересекает "красные линии". Кстати, на одной из них мы твердо стоим, и я об этом неоднократно говорил публично: мы отклоняем требования дополнительно менять закон об образовании", - заявил Кулеба.

Министр особо подчеркнул, что официальная позиция МИД заключается в том, что "ни одно иностранное государство не может диктовать Украине, каким образом организовывать общины, районы или области".

Ранее Министерство развития общин и территорий обнародовало проекты будущих районов Украины в рамках административно-территориальной реформы. В Закарпатской области планируют оставить пять районов, в том числе Береговский с населением 200 тысяч человек. Раньше предполагалось, что в области останется четыре района, причем Береговский и Виноградовский собирались присоединить к разным территориальным единицам.

Бомба для Будапешта

29 мая Кулеба посетил Будапешт, где на встрече со своим венгерским коллегой Петером Сийярто заявил, что Киев рассчитывает на восстановление поддержки Будапешта по вопросам евроатлантической интеграции. В дальнейшем СМИ сообщили, что в правительстве Украины приняли решение создать отдельный венгерский район в Закарпатской области с центром в украинском городе Берегово.

На это в среду отреагировал депутат Тернопольского городского совета от партии Петра Порошенко "Солидарность" Тарас Билан, который обнародовал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением в срочном порядке создать "атомные заряды и так называемые "грязные бомбы", установить их на ракеты, которые привести в боевую готовность и направить на Москву, Санкт-Петербург и Будапешт.

Отношения Венгрии с Украиной обострились после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях страны является только государственный язык. Возмущение венгерской общины вызвало и решение Конституционного суда Украины признать не соответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. венгров, проживающих на территории Украины в Закарпатье. Венгрия официально инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины. Будапешт также блокирует проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО.

Протесты в связи с нововведениями в языковой сфере Украины выразили также Румыния, Греция, Молдавия, Польша, Россия и другие страны.