Глава МИД Словакии пригласил Сергея Лаврова посетить республику

ПРАГА, 10 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок провел в среду телефонный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и пригласил его посетить республику с визитом, а также принять участие в международной конференции по вопросам безопасности GLOBSEC в Братиславе. Об этом сообщила в среду пресс-служба словацкого внешнеполитического ведомства.

"Переговоры [по телефону] состоялись по инициативе шефа словацкой дипломатии, который пригласил российского коллегу на конференцию GLOBSEC и посетить с визитом Словакию", - отмечается в сообщении.

Пресс-служба процитировала Корчока: "Россию мы считаем страной, которая играет значительную роль в международных отношениях. Хотим и далее развивать двусторонние отношения на основе взаимоуважения и на пользу граждан наших стран. По многим вопросам у нас отличимые взгляды, что объясняется нашим (Словакии - прим. ТАСС) членством в НАТО и Евросоюзе. Словакия решительно поддерживает территориальную целостность Украины и не признает аннексию Крыма. В этом ничего не меняется. Однако эта позиция не является препятствием, а составной частью нашего диалога".

Руководитель словацкой дипломатии высказался за обязательное выполнение Минских соглашений. Их реализация обеспечит урегулирование конфликта на Украине, уверен он. Корчок также выразил обеспокоенность по поводу продолжающихся актов насилия в Донбассе, которые приводят к увеличению числа жертв, в том числе среди мирного населения.

Словакия, как подчеркивается в сообщении пресс-службы МИД, заинтересована в развитии сотрудничества с РФ в сфере поставок энергоносителей, включая сохранение действующего пути транзита российского газа через территорию республики в страны Западной Европы. Корчок высказал заинтересованность в углублении российско-словацких экономических отношений и, в частности, раскрытии потенциала российского рынка для словацких фирм.

Корчок возглавил МИД Словакии в апреле нынешнего года. До этого он работал послом страны в США, а ранее - государственным секретарем словацкого внешнеполитического ведомства. В недавнем интервью ТАСС Корчок особо подчеркнул: "Мы заинтересованы в добрых и взаимовыгодных отношениях с Россией, включая торгово-экономические отношения".