Президент Сербии поздравил Владимира Путина с Днем России

БЕЛГРАД, 10 июня. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич поздравил российского лидера Владимира Путина и весь российский народ с Днем России. Поздравительное письмо опубликовала в среду пресс-служба кабинета сербского лидера.

"Вас и братский российский народ сердечно поздравляю с Днем России, народным праздником мира и свободы во славу современного российского государства", - говорится в письме.

Вучич поблагодарил Россию за поддержку на международной арене и выразил признательность за приглашение на парад Победы 24 июня в Москве. "Большой честью является участвовать в праздновании победы над фашизмом. Мы гордимся фактом, что сербский и российский народы во Второй мировой войне были на одной и той же стороне права и правды, нашей задачей является борьба с перекраиванием истории. Нет важнее миссии, чем хранить тяжело добытую свободу, мир и стабильность", - говорится в письме.

Сербский лидер завершил свое послание надеждой на скорую встречу с российским лидером. По данным сербских СМИ, президент Сербии Александар Вучич посетит Москву с визитом 17-18 июня накануне парламентских выборов в Сербии, которые намечены на 21 июня. После выборов он вновь приедет в Москву на парад Победы 24 июня.