Республиканцы предложили ввести наиболее жесткие санкции против России, Ирана и Китая

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Республиканцы Палаты представителей Конгресса США предложили в среду ввести против России, Ирана и Китая такие жесткие санкции, которые, по их версии, никогда не предлагались ранее американским законодательным органом. Об этом говорится в 120-страничном докладе "Укрепление Америки и противодействие глобальным угрозам", опубликованном Республиканским исследовательским комитетом, в который входят около 150 конгрессменов-консерваторов.

Авторы доклада, над которым работа велась порядка полутора лет, "предлагают более 130 решений для борьбы с самыми агрессивными противниками Америки в мире", в число которых входят Россия, Иран и Китай. В частности, законодатели рекомендуют ввести против этих трех стран "самые жесткие санкции, когда-либо предложенные Конгрессом". "Предложения также включают отвечающие здравому смыслу, ориентированные на результат реформы для противодействия авторитарному влиянию в ООН, обеспечение того, чтобы помощь США иностранным государствам работала на продвижение американских интересов и ценностей и модернизацию дипломатии США и Госдепартамента", - утверждается в документе.

В частности, законодатели предлагают ввести жесткий пакет антироссийских санкций, который будет включать ограничения в отношении российских нефтегазовых проектов, российского суверенного долга, "подконтрольных России лиц" в других странах и признание РФ "государством - спонсором терроризма". В документе "содержится призыв к разработке стратегии общения напрямую с российским народом и поддержки его устремлений к демократии и правам человека".

Конгрессмены рекомендуют ввести рестрикции против отдела Единого фронта ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), а также руководства КПК, включая членов Политбюро, в связи с ситуацией в Синьцзян-Уйгурском автономном районе и Гонконге. Республиканцы предлагают с помощью ограничений заблокировать дополнительные секторы экономики Ирана, ввести санкции против "подконтрольных Ирану лиц в регионе", в том числе представителей вооруженных формирований в Ираке, Йемене, Ливане и Сирии.

Предложенные в документе инициативы носят рекомендательный характер и не являются внесенным в Конгресс законопроектом.

Российская сторона неоднократно заявляла, что США ничего не добьются от РФ методом санкционного давления, кроме дальнейшего ухудшения отношений между двумя странами.