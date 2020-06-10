В ВС США назвали новой реальностью военное присутствие РФ и КНР на Ближнем Востоке

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Существенное военное присутствие России и Китая на Ближнем Востоке является новой реальностью, которой США должны активно заниматься. С таким утверждением выступил в среду глава Центрального командования (СЕНТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США, в зону оперативной ответственности которого входят, в частности, Ближний Восток, Центральная и Южная Азия, генерал Кеннет Маккензи.

"Ясно, что нам нужно концентрировать внимание на Китае и России", - сказал американский военачальник на интернет-семинаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока. По мнению Маккензи, Китай, который получает большую часть импортируемой нефти через Ормузский пролив, будет в ближайшие годы все больше закрепляться на Ближнем Востоке. При этом генерал обратил внимание и на ход антитеррористической операции России в Сирии.

"Но таковы новые реалии жизни, - сказал Маккензи про присутствие России и Китая на Ближнем Востоке. - Мы [США] должны решительно этим заниматься". Вашингтону, к примеру, надо больше сотрудничать с партнерами и союзниками, "демонстрировать решимость США на этом театре" военных действий, полагает генерал. При этом он подтвердил, что активно использует инструмент продаж американских вооружений и военной техники странам в регионе. США должны решительно противодействовать таким поставкам в регион со стороны России и Китая, считает военачальник.

С его точки зрения, складывающаяся на Ближнем Востоке ситуация в значительной степени объясняется тем, что США в предыдущие годы увязли в операциях в Афганистане и Ираке. "Тем временем нас изучали Китай и Россия. Особенно опасным образом - Китай, я бы сказал", - заявил Маккензи. На его взгляд, Россия и Китай разбирали "сильные и слабые стороны" США, "готовясь к долгосрочной конкуренции".

Однако теперь США "адаптировались к этому", заверил генерал. "Министерство [обороны США] понимает, что нам надо поворачиваться туда, где самые значительные угрозы. А самые значительные и не совпадающие с зоной оперативной ответственности СЕНТКОМ угрозы со стороны близких нам по мощи государств исходят от Китая и России. Поэтому надо перемещать ресурсы. И мы переместили ресурсы из зоны оперативной ответственности СЕНТКОМ главным образом в зону оперативной ответственности Индо-Тихоокеанского и Европейского командований [ВС США]", - добавил Маккензи.