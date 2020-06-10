В ООН осудили репрессии против демонстрантов в США

ЖЕНЕВА, 10 июня. /ТАСС/. Чрезмерное применение силы полицией США против участников демонстраций является неоправданной мерой. Об этом говорится в заявлении, распространенном в среду в Женеве экспертами ООН в области прав человека.

"Использование слезоточивого газа и избиение мирных протестующих не заставит их замолчать, - отметили они. - Это только подтверждает срочную необходимость реформы полиции и расового правосудия в Соединенных Штатах". "Злоупотребления со стороны полиции и чрезмерное применение силы во время мирных собраний является непростительным в любое время, однако это особенно вызывает тревогу, когда демонстранты как раз призывают привлекать к ответственности за жестокости полиции и системный расизм в поддержании правопорядка", - подчеркивается в заявлении.

Эксперты призвали власти США уважать право граждан на мирные собрания "во время будущих протестов" и воздерживаться от применения силы. Подписи под документом поставили спецдокладчик ООН по праву на мирные собрания и ассоциации Клемент Ньялетсосси Вуль, спецдокладчик по вопросу внесудебных казней Аньес Калламар и спецдокладчик по свободе слова Дэвид Кайе.

После смерти афроамериканца Джорджа Флойда во многих штатах США вспыхнули массовые протесты и беспорядки. При его задержании в Миннеаполисе 25 мая полицейские использовали жесткий удушающий прием, прижав его шею коленом к асфальту. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены. В последующие дни им были предъявлены обвинения.