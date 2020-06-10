Трамп заявил, что даже не будет рассматривать возможность переименования военных баз США

ТАСС, 10 июня. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что его администрация не намерена обсуждать переименование военных баз в стране, названных в честь командующих армией конфедератов.

"Кто-то предположил, что нам следует переименовать не менее 10 наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брэгг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе, Форт-Беннинг в Джорджии и так далее. Эти монументальные и очень мощные базы стали частью великого американского наследия и истории выигрышей, побед и свободы. Соединенные Штаты Америки тренировали и размещали наших героев в этих святых местах и выиграли в двух мировых войнах", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

"В связи с этим моя администрация даже не будет рассматривать [возможность] переименования этих величественных и легендарных военных объектов. Наша история величайшей страны в мире не будет искажена. Уважайте нашу армию!" - заключил американский лидер.

В понедельник министр Армии (сухопутных войск) США Райан Маккарти выразил готовность к проведению консультаций с демократами и республиканцами относительно возможного переименования военных баз, названных в честь командующих армией конфедератов. По сведениям телеканала CNN, речь шла примерно о десяти военных базах и различных объектах. В материале уточнялось, что Маккарти также намерен провести консультации по данному вопросу с Белым домом и представителями местных властей.

Споры о целесообразности наличия символики и памятников конфедератам разгорелась в стране с новой силой в свете смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием, вскоре после чего афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании стражей порядка были уволены, в последующие дни им были предъявлены обвинения. После смерти Флойда в ряде штатов начались акции протеста против ущемления прав темнокожих, имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма.