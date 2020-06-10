В США заявили, что разработка предложений по реформе полиции находится на финальной стадии

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп завершает процесс разработки предложений по реформированию полиции страны. Об этом сообщила в среду пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни на брифинге для журналистов в Белом доме.

"Последние десять дней президент [США Дональд Трамп] негласно и усердно работал над предложениями по решению вопросов, поднятых протестующими по всей стране, законных вопросов. Это собрание предложений претерпевает окончательные изменения", - отметила она.

По словам Макинэни, предложения будут опубликованы "в ближайшие дни". Она добавила, что в них не будет идти речь о снижении уровня неприкосновенности полицейских.

"Президент не жалеет, что встал на защиту стражей правопорядка по всей стране. Мы живем в тот момент времени, когда, как кажется, рефлексивно многие выступают против полиции. Это неприемлемо для президента", - сказала пресс-секретарь. Трамп, подчеркнула она, хочет, чтобы уровень силы, которую использует полиция был надлежащим. "Есть несправедливости, которые мы ясно видели. <...> Однако президент считает, что большинство полицейских в стране хорошие", - указала Макинэни.

Ее попросили прокомментировать высказывания члена Палаты представителей Конгресса США Ильхан Омар (демократ от штата Миннесота), которая назвала полицейских "раковой опухолью". "Все мы здесь находимся в безопасности, только потому что полицейские каждый день занимаются своей работой. <...> Нам надо прекратить очернять наших полицейских", - заявила пресс-секретарь.

О ситуации вокруг реформы полиции

В понедельник Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов не будут распускать полицию или сокращать ее финансирование. Призывы урезать финансирование полиции часто звучат во время протестов, проходящих в США в связи с гибелью в Миннеаполисе (штат Миннесота) 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Сутки спустя все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции были уволены, им предъявлены обвинения.

Демократы Конгресса США в понедельник представили законопроект, направленный на проведение масштабной полицейской реформы в ответ на массовые протесты в стране. Инициатива, в частности, запрещает стражам порядка применять удушающие приемы, создает национальную базу данных по отслеживанию неправомерных действий со стороны полиции, а также запрещает в некоторых случаях выдавать ордер, позволяющий полицейским вламываться в дом без предупреждения. В рамках предлагаемой реформы повышается ответственность стражей порядка, в том числе за акты насилия и произвола по отношению к подозреваемым.