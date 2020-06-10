Reuters: принц Бельгии оштрафован за нарушение карантинного режима в Испании

ТАСС, 10 июня. Власти испанского автономного сообщества Андалусия приговорили принца Бельгии Иоахима к штрафу в размере €10,4 тыс. за нарушение правил карантина. Об этом сообщило в среду агентство Reuters .

По его данным, 28-летний Иоахим прибыл в конце мая на учебную стажировку в Кордову. В нарушение карантинных ограничений он посетил несколько вечеринок. Через несколько дней принц почувствовал недомогание и сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Сообщается, что в одной из таких вечеринок принимали участие 27 человек, что также нарушает действующее в Кордове ограничение собраний до 15 участников.

Принц Иоахим является сыном принцессы Бельгии Астрид и племянником короля Филиппа. По информации Reuters, принц занимает десятое место в очереди престолонаследия.