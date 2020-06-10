Белый дом отверг связь сообщений о выводе части войск из ФРГ с желанием "наказать" Меркель

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Администрация США не имеет в настоящее время официальных объявлений относительно вывода части американского воинского контингента из Германии, однако нельзя связывать такой возможный шаг со стремлением президента страны Дональда Трампа "наказать" канцлера ФРГ Ангелу Меркель. Об этом заявила в среду, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Белом доме, пресс-секретарь американского лидера Кейли Макинэни.

"Мне нечего объявить по этой теме", - сказала она, комментируя сами сообщения о выводе части войск. "Он никогда не принимает решения, чтобы наказать определенных иностранных лидеров. Он действует в интересах США", - добавила она, отвечая на вопрос о том, не является ли такое решение Трампа попыткой "наказать" Меркель за отказ приехать на саммит лидеров Группы семи (G7).

Как передало ранее информационное агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя США высокого ранга, Трамп приказал Пентагону сократить численность американских военнослужащих, дислоцированных в Германии. Согласно этим данным, из ФРГ к сентябрю будет выведено 9,5 тыс. американских солдат и офицеров. В настоящее время в Германии размещено около 34,5 тыс. американских военнослужащих. Часть выводимых из ФРГ войск будет перебазирована в Польшу и другие страны, часть вернется в Соединенные Штаты, отметил упомянутый американский представитель.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт в освою очередь подчеркивал, что Германия не комментирует сообщения СМИ о якобы предстоящем выводе части американских военнослужащих из ФРГ и ждет официальной информации от Вашингтона. Белый дом отмечал, что пока никаких официальных объявлений относительно этого нет.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что переносит саммит G7 с конца июня на сентябрь и планирует пригласить на него Россию, Южную Корею, Австралию и Индию. В конце мая представитель кабмина ФРГ заявил в ответ на запрос корр. ТАСС, что канцлер Германии Ангела Меркель пока не собирается принимать участие в очном саммите лидеров G7 из-за ситуации вокруг коронавируса. Тогда саммит еще был намечен на июнь.