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Елизавета II отпразднует официальный день рождения в Виндзоре краткой церемонией и салютом

Из-за введенного в стране карантина все массовые мероприятия, в том числе и парад в честь Ее Величества, были отменены

ЛОНДОН, 10 июня. /ТАСС/. Королева Великобритании Елизавета II отпразднует свой официальный 94-й день рождения в субботу в Виндзорском замке под Лондоном очень краткой церемонией и салютом. Об этом говорится в сообщении, распространенном в среду Букингемским дворцом.

Королева по традиции отмечает день рождения дважды - 21 апреля, когда она на самом деле появилась на свет, и во вторую субботу июня, когда в Лондоне проходят парад и торжественные гуляния. В этом году из-за пандемии заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, монарх самоизолировалась с супругом, принцем Филипом (в среду он отметил 99-летие), в загородной резиденции в Виндзоре. Из-за введенного в стране карантина все массовые мероприятия, в том числе и парад в честь Ее Величества, были отменены.

Вместо этого в субботу на территории замка XI века пройдет церемония, закрытая для публики, которая должна продлиться около 20 минут. Как подчеркивают в канцелярии главы государства, она будет проведена с соблюдением рекомендованной правительством дистанции в два метра между людьми. Пехотинцы первого батальона валлийской гвардии пронесут флаг своего подразделения, военный оркестр исполнит торжественные музыкальные произведения и будут даны два салюта.

С момента изоляции в середине марта Елизавета II дважды выступила по телевидению - по теме пандемии коронавируса и 75-летия Победы во Второй мировой войне - однако ни разу не появилась на публике и не приняла участие ни в каких официальных мероприятиях. Исключением стало распространенное 1 июня фото, на котором монарх была запечатлена совершающей прогулку верхом на 14-летнем пони по кличке Балморал Ферн на территории загородной резиденции. В Виндзоре монарх встретила и свой день рождения, причем впервые за 68 лет своего нахождения на престоле попросила обойтись без артиллерийского салюта, сочтя это неуместным в нынешней ситуации.

Елизавета II, родившаяся в 1926 году, взошла на престол в возрасте 25 лет, сменив своего отца Георга VI (1895-1952). В сентябре 2015 года Елизавета II превзошла рекорд королевы Виктории по продолжительности пребывания на троне, а после того, как 13 октября 2016 года скончался король Таиланда Пумипон Адульядет, она стала самым долгоправящим из ныне здравствующих монархов мира. 6 февраля 2017 года королева отметила 65-летие пребывания на троне, став первым британским монархом, которому довелось отпраздновать "сапфировый" юбилей правления. До следующего "платинового" юбилея (70 лет пребывания на троне) остается менее двух лет.

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Елизавета II (королева Великобритании)Великобритания
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