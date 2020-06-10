Контактная группа приступила к обсуждению организации гуманитарных коридоров

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, проходившее в среду в режиме видеоконференции, не смогло завершить свою работу. Как сообщили в МИД Донецкой народной республики (ДНР), видеоконференция, начавшаяся около 13:30 мск, примерно в 19:30 внезапно прервалась по техническим причинам, возникшим на украинской стороне. Продолжить обсуждение гуманитарных и экономических вопросов было решено 15 июня.

В среду впервые к работе контактной группы Киев привлек переселенцев из Донбасса, покинувших регион после начала конфликта 2014 года и проживающих ныне на подконтрольной территории. Эта ситуация стала предметом жесткой критики со стороны полпреда РФ Бориса Грызлова.

По его мнению, эта инициатива свидетельствует об отсутствии у украинской стороны реальной готовности конструктивно выполнять минские договоренности. "Киев отказывается обсуждать политические вопросы в соответствии с пунктами 11, 12 комплекса мер по выполнению минских соглашений, с представителями Донецка, Луганска и собирается обсуждать их с бывшими жителями Донбасса, которые сейчас проживают на территории Украины. Киев решил вести переговоры с людьми, которых сам и назначил", - отметил полпред РФ. Такая позиция, по его словам, "фактически означает выход Украины из минского процесса".

Глава МИД ДНР Наталья Никонорова в свою очередь отметила, что "статус и репутация" привлеченных Киевом к минским переговорам лиц не позволяет им выражать интересы народа Донбасса. По ее мнению, общественные представители на мирных переговорах должны быть отобраны в ходе широкого обсуждения и прямого диалога сторон. При этом они должны комплексно представлять общество и его разные социальные группы и категории.

Необходим прямой диалог

Вместе с тем на сегодняшнем заседании Контактной группы по ряду вопросов между сторонами конфликта состоялся прямой диалог. "Сегодня мы достаточно долго наблюдали прямой диалог между Киевом и Донбассом, и это хорошо, - сказал, подводя итоги видеоконференции, Грызлов. - Для согласования всех действий такой диалог необходим в прямом, ежедневном формате, особенно в современных условиях".

Так, по сообщению МИД ДНР, в республике с удовлетворением восприняли согласие украинской стороны начать наконец обсуждение организации гуманитарных коридоров через контрольно-пропускные пункты на линии соприкосновения, которые были закрыты в конце марта с целью предупреждения распространения коронавируса. По словам главы ведомства Натальи Никоноровой, предложение организовать такую возможность для жителей Донбасса республика отправила украинской стороне еще полтора месяца назад, однако Украина отказывалась это сделать. Сегодня, как сообщила глава МИД ДНР на брифинге в Донецком агентстве новостей, в республике рассчитывали согласовать даты организации гуманитарных коридоров, но именно на обсуждении этой темы видеовстреча была прервана и вопрос не удалось довести до конца.

Определенное продвижение было отмечено и в обсуждении вопросов безопасности. По данным МИД ДНР, координатор от ОБСЕ констатировал наметившийся прогресс в части согласования новых участков для разведения сил. По словам Никоноровой, стороны достигли понимания по двум возможным участкам в районе населенных пунктов Петровка (ЛНР) и Григоровка (ДНР).

Никонорова сообщила также, что сегодня впервые украинская сторона представила свои замечания к проекту политической реформы, проведение которой предусмотрено Минскими соглашениями. "Мы получили первый за всю историю работы политической группы документ - реакцию представителей Украины на предложенный нами акт о внесении изменений в закон об особом статусе Донбасса. Мы уже ознакомились с этим проектом и направили наши ответные замечания по нему", - отметила она.

Правда, представленный Киевом документ, как отметила Никонорова, "имеет мало общего с теми положениями, которые действительно необходимо включить в закон об особом статусе Донбасса". Пока "это формальная бумага, которая касается только механической вставки в одну из статей данного закона текста "формулы Штайнмайера", без внесения корреспондирующих и вытекающих из нее поправок в остальные статьи закона".

В связи с этим глава МИД ДНР напомнила, что помимо внесения изменений в закон об особом статусе о порядке вступления его в силу необходимо проработать и согласовать в рамках контактной группы "весь спектр правовых аспектов особого статуса Донбасса, включая и его закрепление на постоянной основе в конституции, как это и зафиксировано в комплексе мер и в коммюнике по итогам встречи глав стран "нормандской четверки".

Курс на обострение

И все же обсуждение большинства вопросов результата пока не приносит. "Киевская власть продолжает курс на обострение ситуации в Донбассе", - считает Грызлов. Так, украинская сторона, по его словам, преднамеренно срывает процесс обмена удерживаемыми лицами, отказывается от своих обязательств не преследовать тех, кто прошел процедуру обмена, данных ранее.

Как проинформировали в свою очередь в МИД ДНР, "на сегодняшний день из 45 ранее освобожденных только один прошел все инстанции и был процессуально очищен". Между тем обязательство о проведении всех необходимых процессуальных действий для того, чтобы люди больше не были ущемлены в правах после освобождения и возвращения домой, было в свое время подписано руководителем украинской делегации в контактной группе Леонидом Кучмой, подчеркнули в республике.

К тому же, как рассказала Никонорова, в рамках подготовки к обмену "всех на всех" "республики представили список людей, местонахождение которых подтверждено, тогда как украинская сторона до сих пор не предоставила информацию ни по одному лицу".

Кроме того, Украина по-прежнему не дает гарантий безопасности на период проведения работ, необходимых для открытия новых пропускных пунктов в Счастье и Золотом, отметил Грызлов.

В ходе дискуссии по новым участкам разведения сил киевская сторона отказывается обсуждать конкретные координаты будущих зон безопасности, отметил представитель РФ. "Это лишь имитация работы, а не выполнение решений", - подчеркнул он.

Грызлов раскритиковал также решение Киева открыть сегодня без согласования с ДНР контрольно-пропускной пункт (КПП ) "Марьинка" (со стороны ДНР - "Александровка") на линии соприкосновения. "Ранее в очередях, причем устроенных именно Киевом, уже были смертельные случаи. В условиях жары и эпидемии ситуация на пропускных пунктах может быть намного хуже. Одностороннее решение Украины по пропуску через линию соприкосновения, без согласования с Донбассом - это провокация. Киевская власть в очередной раз использует граждан для получения смутных дивидендов и манипулирования фактурой в переговорном процессе, при этом на практике решение по прекращению огня так и не принято", - заявил он.

С такой оценкой солидарны и в ДНР. По словам Никоноровой, которая назвала одностороннее открытие Киевом КПП провокацией и издевательством над людьми, в республике к этому еще не готовы. На основе информации, полученной от министра здравоохранения ДНР о ситуации с распространением коронавируса на территории республики и на территории Донбасса, подконтрольной украинским властям, открытие границ на сегодняшний день представляется нецелесообразным, отметила она. "Мы должны заботиться, прежде всего, о жизни и здоровье наших граждан", - подчеркнула глава МИД ДНР.

Обстрелы не прекращаются

Подводя итоги сегодняшнего заседания, Грызлов упомянул также инцидент, связанный с уничтожением камеры видеонаблюдения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Петровском. Он отметил, что представители ОБСЕ заявили обеспокоенность данным фактом. "По мнению экспертов, это результат действий ВСУ. Этот инцидент ограничивает возможности ОБСЕ и скрывает преступления ВСУ", - сказал Грызлов.

Сохранение напряженности на линии соприкосновения сторон отметила и глава МИД ДНР. По словам Никоноровой, "несмотря на некоторое общее снижение эскалации, обстрелы территории республики не прекратились и все еще приводят к жертвам среди мирных жителей и повреждениям жилого фонда и инфраструктуры".

В этой ситуации ключевой задачей ДНР и ЛНР считают согласование и утверждение сторонами документа о дополнительных мерах контроля за перемирием. Как отметила Никонорова, представителям ДНР и ЛНР удалось настоять сегодня на рассмотрении данного вопроса на заседании.

"Республики обозначили, что ключевая задача в части вопросов безопасности - это утверждение перечня дополнительных мер контроля действующего бессрочного перемирия", - сказала она. По ее словам, республики Донбасса по-прежнему считают, что стороны конфликта должны дать письменные обязательства по соблюдению перемирия. Это переведет ответственность за их выполнение в правовое поле и позволит соблюдать режим прекращения огня. Никонорова подчеркнула, что республики Донбасса настаивают на предложенных ими мерах по усилению контроля за соблюдением перемирия, среди которых - публикация командованием сторон конфликта приказов о запрете открывать огонь и наличие оперативной связи на случай нарушений.