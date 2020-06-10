Эксперт: непродление СНВ-3 грозит планам ядерной модернизации США

ВАШИНГТОН, 10 июня. /ТАСС/. Отказ от продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) грозит Соединенным Штатам подрывом национальной поддержки планов ядерной модернизации. Такое мнение выразил в среду бывший руководитель Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Фрэнк Клотц.

По его словам, в США сложился консенсус по поводу того, что "ядерная модернизация и контроль над ядерными вооружениями будут осуществляться одновременно". Между тем "США официально вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в 2019 году", и "лишь несколько недель назад администрация [Дональда] Трампа уведомила о намерении" покинуть Договор по открытому небу, напомнил Клотц на интернет-семинаре, проведенном вашингтонской организацией "Инициатива по сокращению ядерной угрозы". "Следовательно, если дать Новому ДСНВ истечь без какой-либо замены, это может еще больше подорвать означенный консенсус, потенциально сильно осложнит сохранение политической и общественной поддержки текущих планов и <...> затрат, необходимых для модернизации стратегических ядерных сил США", - заявил Клотц, являющийся генерал-лейтенантом американских ВВС в отставке.

Как он подчеркнул, "это явно является той ситуацией, которой хотелось бы избежать [американским] военачальникам". "Самым правильным образом действия с военной точки зрения стали бы сейчас шаги США в направлении продления Нового ДСНВ до его истечения в феврале 2021 года", - убежден эксперт. В 1999-2001 годах он был военным атташе посольства США в России, а затем являлся директором по вопросам ядерной политики и контроля над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома. В 2009-2011 годах возглавлял Командование глобального удара ВВС США, в ведении которого находятся две составляющие американской ядерной триады: межконтинентальные баллистические ракеты и стратегические бомбардировщики.

Срок действия ДСНВ, который еще называют СНВ-3 и Новым ДСНВ, истечет в начале будущего года, если Москва и Вашингтон не придут к согласию насчет продления соглашения.

Суть договора

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых МБР, баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Как указывал президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times в июне минувшего года, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".