Президенты США и Египта высказались за уход из Ливии "всех иностранных сил"

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президенты США и Египта Дональд Трамп и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили в состоявшемся в среду телефонном разговоре ситуацию в Ливии, высказавшись за уход оттуда "всех иностранных сил". Об этом заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир.

По его словам, Трамп дал высокую оценку "усилиям президента ас-Сиси, предпринятым в минувшие выходные дни и направленным на обеспечение политического примирения и деэскалации в ливийском конфликте". "Оба лидера обсудили пути возобновления переговоров о прекращении огня под эгидой ООН в формате "5+5", а также уход всех иностранных сил из Ливии", - утверждал Дир.

Кроме того, отметил он, Трамп заверил ас-Сиси, что США привержены посредническим усилиям с целью выработки Египтом, Эфиопией и Суданом "справедливой сделки", касающейся строящейся плотины "Возрождение" на Голубом Ниле.

Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара и Правительство национального согласия (ПНС) решили на днях вернуться к проводимым при посредничестве ООН переговорам. 2 июня Миссия ООН в Ливии заявила о согласии ПНС во главе с Фаизом Сарраджем и ЛНА Хафтара на возобновление переговоров о прекращении огня. Переговоры будут проходить в формате заседания совместного военного комитета "5+5", созданного по результатам январской конференции в Берлине.

В Ливии на протяжении долгого времени параллельно существуют два органа исполнительной власти: заседающее в Триполи ПНС Фаиза Сарраджа и временный кабинет Абдаллы Абдуррахмана ат-Тани, действующий на востоке страны совместно с парламентом и поддерживаемый ЛНА под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара. Уже больше года противоборствующие лагеря ведут бои за главный город страны, после того как Хафтар 4 апреля 2019 года начал наступление на Триполи с целью, как он заявлял, освободить столицу от террористов.