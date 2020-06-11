Трамп объявил о выдвижении кандидата на должность замглавы Пентагона по политическим делам

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп объявил о намерении выдвинуть кандидатуру отставного бригадного генерала Энтони Таты на должность заместителя министра обороны США по политическим делам. Об этом сообщила в среду пресс-служба Белого дома.

Теперь кандидатуру Таты должен одобрить Сенат Конгресса США.

В настоящее время Тата является старшим советником главы американского оборонного ведомства. Как пишет еженедельник Defense News, военную карьеру Тата закончил в 2008 году. После этого, помимо прочего, работал в частном секторе, написал серию приключенческих романов, стал частым гостем в передачах на телеканале Fox News, где регулярно выражал поддержку Трампу. Как сообщает агентство Bloomberg, ранее Тата неоднократно выступал за вывод американских войск из Афганистана и Сирии и замену их на частных контрактников.

Ранее пост замглавы Пентагона по политическим делам занимал Джон Руд. О его отставке было объявлено в феврале. Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман позднее подтвердил, что Руд ушел со своего поста по требованию Трампа.

Согласно источникам агентства Bloomberg, некоторые представители администрации считали Руда "бюрократом, который будет задерживать исполнение указов президента". По этим данным, помощники Трампа подозревали, что Руд никогда полностью не разделял политическую повестку президента. Кроме того, агентство Bloomberg отмечало, что в мае 2019 года Руд, выступая на слушаниях в Конгрессе, заявил о том, что Украине необходимо выделить $250 млн военной помощи, поскольку она достигла достаточных успехов в борьбе с коррупцией. Позднее, однако, администрация Трампа заморозила помощь, ссылаясь именно на обеспокоенность по поводу недостаточного прогресса в этой сфере. Вопрос о задержке военной помощи Украине позднее стал поводом для начала процедуры импичмента Трампа, инициированной демократами в Палате представителей Конгресса.