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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Трамп заявил, что Сиэтл захватили внутренние террористы

Глава Белого дома также заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан

ТАСС, 11 июня. Президент США Дональд Трамп заявил, что город Сиэтл (штат Вашингтон), где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы. Об этом он написал в среду вечером на своей странице в Twitter.

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"Внутренние террористы захватили Сиэтл, которым управляют, конечно, радикальные левые демократы", - написал Трамп и призвал к соблюдению закона и порядка.

Глава Белого дома также раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками. Он заявил, что участники протестов "насмехаются" над губернатором штата Вашингтон Джеем Инсли и мэром Сиэтла Дженни Деркан.

"Верните себе свой город сейчас же", - призвал Трамп местные власти. - "Этих ужасных анархистов нужно остановить немедленно".

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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