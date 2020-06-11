СМИ: Индия и Китай приступили к новым переговорам о нормализации ситуации в Ладакхе

ТАСС, 11 июня. Военные Индии и Китая приступили к новому раунду переговоров о снижении напряженности вдоль линии фактического контроля (недемаркированной границы) на востоке Ладакха. Об этом в четверг сообщает газета The Times of India.

"Переговоры, в частности, будут касаться ситуации в районе озера Пангонг-Цо, где Китай продолжает наращивать военную группировку. Ее численность достигла 7 тыс. военнослужащих, для их усиления переброшены танки и тяжелая военная техника", - цитирует издание заявление индийских военных источников.

По имеющимся данным, в качестве ответной меры Индия сконцентрировала у Панг-Цо 10 тыс. военнослужащих, в регион железнодорожными путями доставлены танки Т-90МС и Т-72М1.

В начале этой недели Индия и Китай после состоявшихся переговоров отвели часть своих войск в пограничных районах союзной территории Ладакх в качестве шага по укреплению взаимного доверия. Войска вместе с тяжелым вооружением и бронетехникой были отведены на расстояние один-два километра с трех из четырех участков линии разделения, где происходили столкновения между индийскими и китайскими военными. Однако в стратегически важном районе озера Пангонг-Цо значительных изменений не произошло.

Ситуация в пограничных районах союзной территории Ладакх обострилась после того, как в начале мая на одном из участков границы произошло несколько рукопашных столкновений с участием порядка 250 китайских и индийских солдат. Более 100 военнослужащих с обеих сторон получили ранения. Индия утверждает о вторжении китайских солдат на ее территорию в приграничных районах Ладакха, Китай отвергает обвинения в нарушении линии фактического контроля.