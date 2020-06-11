Южнокорейское ведомство подало в полицию заявление на два НПО за отправку листовок в КНДР

СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея подало в полицию жалобу с требованием возбудить уголовное дело в отношении двух неправительственных организаций (НПО) за незаконную отправку в КНДР агитационных листовок. Об этом сообщили в четверг журналистам представители ведомства.

По их словам, министерство передало соответствующее заявление в центральное полицейское агентство Сеула. Ведомство также намерено добиваться отзыва лицензии на деятельность указанных НПО - "Борцы за свободную Северную Корею" и "Кынсем", основателями которых являются перебежчики из КНДР.

Недавно эти организации запустили на Север из приграничных районов Южной Кореи воздушные шары с 500 тыс. антиправительственных листовок и пообещали вскоре забросить туда еще 1 млн агиток. После этого КНДР подвергла власти Южной Кореи резкой критике, пригрозила принять жесткие меры и объявила, что отныне будет вести с Сеулом дела как с врагом. В качестве первого шага Север отключил линии коммуникации между военными двух стран, а также в офисе по межкорейским связям в городе Кэсон.

Это побудило южнокорейские власти к действиям, хотя ранее они закрывали глаза на подобные акции, утверждая, что не могут запретить заброску листовок в КНДР частными лицами во избежание нарушения конституционных свобод граждан.

Теперь же министерство объединения заявило, что НПО нанесли ущерб общественным интересам, создали напряженность и поставили под угрозу безопасность жителей приграничных районов. Кроме того, как утверждает ведомство, НПО нарушили закон о безопасности полетов и положения акта о межкорейских обменах, который запрещает отправлять в КНДР любые товары без разрешения уполномоченных правительством органов.