Индия сняла ограничения на экспорт используемого для лечения COVID-19 гидроксихлорохина

ТАСС, 11 июня. Власти Индии решили снять запрет на экспорт препарата гидроксихлорохина, который используется для лечения малярии и коронавирусной инфекции. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

"Департамент фармакологической продукции одобрил снятие запрета на экспорт активных веществ гидроксихлорохина и его лекарственной формулы", - приводит агентство высказывание министра химической промышленности и производства удобрений Индии Садананда Говда. Он также отметил, что индийским производителям, специализирующимся на экспорте и расположенным в специальных экономических зонах, все же необходимо будет поставлять 20% продукции на внутренний рынок.

Индия наложила ограничения на продажу этого лекарства еще в марте из-за пандемии, но в апреле они были частично сняты, когда индийские компании поставили свыше 50 млн таблеток препарата в США. Президент США Дональд Трамп активно выступал за широкое применение гидроксихлорохина, который обычно прописывается больным малярией, в качестве лекарства от COVID-19.

В мае Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила испытания гидроксихлорохина и хлорохина в качестве лекарства от COVID-19. Причиной для этого стала публикация в медицинском журнале The Lancet, в которой утверждалось, что среди пациентов, принимавших эти лекарства, зафиксирован более высокий уровень смертности.

Однако уже в июне ВОЗ возобновила испытания гидроксихлорохина, а авторы статьи об опасности противомалярийного препарата отозвали ее из журнала.

По данным за 10 июня, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились 7,2 млн человек, около 410 тыс. умерли.