Мэр Сиэтла в ответ на критику Трампа посоветовала ему "вернуться в бункер"

ТАСС, 11 июня. Мэр города Сиэтл (штат Вашингтон) Дженни Деркан призвала президента США Дональда Трампа перестать давать оценку действиям местных властей во время протестных акций против расовой дискриминации и произвола полиции.

В среду президент США раскритиковал мэрию города и правительство штата, заявив, что участники протестов "насмехаются" над ними. Комментируя высказывания президента, Деркан в четверг в Twitter посоветовала Трампу "вернуться в бункер". "Обезопась всех нас [таким образом]", - написала она, обращаясь к главе государства.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что Трамп якобы укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома. Как отмечала газета, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в бункер в тех случаях, когда Белый дом находится под угрозой.

Сам президент США в интервью журналистам Fox News 3 июня не подтвердил эту информацию. Трамп заверил, что находился в убежище в течение "очень непродолжительного времени" и главным образом "для инспекции".