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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

Мэр Сиэтла в ответ на критику Трампа посоветовала ему "вернуться в бункер"

Президент США ранее раскритиковал мэрию города и правительство штата Вашингтон, заявив, что участники протестов "насмехаются" над ними

ТАСС, 11 июня. Мэр города Сиэтл (штат Вашингтон) Дженни Деркан призвала президента США Дональда Трампа перестать давать оценку действиям местных властей во время протестных акций против расовой дискриминации и произвола полиции.

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В среду президент США раскритиковал мэрию города и правительство штата, заявив, что участники протестов "насмехаются" над ними. Комментируя высказывания президента, Деркан в четверг в Twitter посоветовала Трампу "вернуться в бункер". "Обезопась всех нас [таким образом]", - написала она, обращаясь к главе государства.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих городах США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Флойд умер после этого в больнице. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения.

Ранее газета The New York Times выступила с утверждением, что Трамп якобы укрывался в подземном бункере в центре Вашингтона во время беспорядков у Белого дома. Как отмечала газета, согласно существующим правилам, американский лидер спускается в бункер в тех случаях, когда Белый дом находится под угрозой.

Сам президент США в интервью журналистам Fox News 3 июня не подтвердил эту информацию. Трамп заверил, что находился в убежище в течение "очень непродолжительного времени" и главным образом "для инспекции".

Теги
СШАТрамп, ДональдБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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