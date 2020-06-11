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Белорусский парламент утвердил Романа Головченко на должность премьер-министра

Процедура утверждения главы правительства закреплена в конституции республики
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко Максим Гучек/БелТА/ТАСС
Описание
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко
© Максим Гучек/БелТА/ТАСС

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии утвердила в четверг на своем заседании Романа Головченко на пост премьер-министра страны, передает корреспондент ТАСС.

Процедура утверждения главы правительства закреплена в конституции республики. В соответствии со статьей 84 эта задача возложена на нижнюю палату парламента.

Правительство Белоруссии было отправлено в отставку по указу президента Александра Лукашенко. 4 июня он назначил новым премьером Романа Головченко, который возглавлял Государственный военно-промышленный комитет.

Теги
БелоруссияГоловченко, Роман Александрович
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