Белорусский парламент утвердил Романа Головченко на должность премьер-министра

МИНСК, 11 июня. /ТАСС/. Палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии утвердила в четверг на своем заседании Романа Головченко на пост премьер-министра страны, передает корреспондент ТАСС.

Процедура утверждения главы правительства закреплена в конституции республики. В соответствии со статьей 84 эта задача возложена на нижнюю палату парламента.

Правительство Белоруссии было отправлено в отставку по указу президента Александра Лукашенко. 4 июня он назначил новым премьером Романа Головченко, который возглавлял Государственный военно-промышленный комитет.