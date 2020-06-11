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Послу России в Эстонии вручили ноту из-за инцидента с российским самолетом

Ty-204-300 в среду утром якобы вошел без разрешения в воздушное пространство республики, указали в Главном штабе Сил обороны Эстонии

ТАЛЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Посол РФ в Эстонии Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему вручили ноту в связи с якобы имевшим место нарушением российским самолетом воздушного пространства республики. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в четверг в посольстве.

"10 июня посол России Александр Петров был приглашен в МИД Эстонии, где ему было сообщено о нарушении российским самолетом утром этого же дня воздушной границы страны и вручена соответствующая нота по данному поводу", - указывается в сообщении.

В среду Главный штаб Сил обороны сообщил агентству BNS, что российский самолет Ty-204-300 в среду утром якобы вошел без разрешения в воздушное пространство Эстонии вблизи острова Вайндлоо и провел там менее одной минуты. Транспондер самолета был включен, план полета отсутствовал, утверждает ведомство. Самолет не поддерживал связь по радио с диспетчерской службой Эстонии.

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