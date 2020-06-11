Финляндия сохранит ограничения на границе с Россией до 14 июля

ХЕЛЬСИНКИ, 11 июня. /ТАСС/. Финляндия сохранит ограничения при передвижении через внешние границы, в том числе с Россией, до 14 июля. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции глава МВД Мария Охисало.

"Ограничения на внешних границах продолжат действовать до 14 июля", - сказала она.

"Важно отслеживать ситуацию в РФ, и через месяц мы вновь вернемся к этому вопросу [возможного открытия границ]", - отметил, в свою очередь, министр иностранных дел Пекка Хаависто.

При этом будет разрешено возвращение в Финляндию из третьих стран, не входящих в Евросоюз, и транзит через аэропорт Хельсинки - Вантаа. Кроме того, в страну позволят въезжать родственникам финских граждан из не входящих в ЕС государств.

Охисало также сообщила, что с 15 июня Финляндия откроет границы для поездок в страны Прибалтики и государства Северной Европы, за исключением Швеции.

На период с 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению нового коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах.