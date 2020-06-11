Еврокомиссия призвала все страны ЕС открыть внутренние границы к 15 июня

БРЮССЕЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) настоятельно призывает все страны - члены Евросоюза открыть внутренние границы к 15 июня. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Некоторые государства-члены уже сняли ограничения в рамках ЕС, а другие планируют сделать это с 15 июня 2020 года. Еврокомиссия настоятельно призывает остальные государства-члены завершить процесс снятия ограничений на свободное передвижение и отмены внутреннего пограничного контроля в рамках ЕС к 15 июня 2020 года", - отмечается в нем.

Внешние границы

Еврокомиссия (ЕК) призывает страны - члены Евросоюза составить список государств, для граждан которых уже с 1 июля могут быть открыты внешние границы сообщества.

"Поскольку путешественники, въезжающие в ЕС, могут свободно перемещаться из одной страны в другую, крайне важно, чтобы государства-члены координировали свои решения об отмене ограничений на поездки. Именно поэтому государства-члены должны согласовать общий список стран, не входящих в ЕС, для которых с 1 июля могут быть сняты ограничения на поездки", - отмечается в нем.

ЕК рекомендует странам - членам Евросоюза с 1 июля открыть границы для Албании, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Сербии, Черногории и самопровозглашенного Косова.

"В соответствии с предлагаемой инструкцией, Еврокомиссия также рекомендует отменить ограничения на поездки для Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии с 1 июля, учитывая, что эпидемиологическая ситуация там аналогичная или лучше, чем в ЕС", - отмечается в документе.

Еврокомиссия рекомендует странам - членам Евросоюза продлить временное закрытие внешних границ до 30 июня. "Сегодня Еврокомиссия рекомендует продлить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС до 30 июня 2020 года", - отмечается в документе.

ЕК рекомендует странам - членам Евросоюза начать поэтапное открытие внешних границ для граждан третьих государств с 1 июля, заявила в четверг на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по вопросам внутренних дел Ильва Юханссон.

"После отмены всех внутренних пограничных проверок внутри Евросоюза мы предлагаем четкий и гибкий подход к снятию ограничений на въезд в ЕС начиная с 1 июля. Международные путешествия являются ключевыми для туризма и бизнеса, а также для воссоединения семьи и друзей", - сказала она.

Как подчеркивается в заявлении ЕК, страны - члены ЕС должны возобновить визовые операции в третьих государствах сразу после открытия внешних границ, чтобы туристы могли начать оформлять визы.

ЕК рекомендует государствам Евросоюза открыть границы для иностранных студентов, цель поездки которых - обучение в ЕС. "Для стран, в отношении которых ограничение остается в силе, Еврокомиссия предлагает расширить категории разрешенных путешественников, включив в них, например, иностранных студентов", - отмечается в документе.