В парламенте Ирана предложили переименовать улицу в Тегеране в честь Джорджа Флойда

ТЕГЕРАН, 11 июня. /ТАСС/. Депутат иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Мехди Захеди предложил переименовать одну из улиц Тегерана в честь погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает в четверг агентство ISNA .

"Я предлагаю назвать одну из улиц Тегерана именем Джорджа Флойда в знак протеста против капиталистической и расистской западной системы", - сказал он.

4 июня президент Ирана Хасан Роухани заявил, что история Флойда стала глобальной, приведя в движение силы, противостоящие угнетению людей. По словам духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, притеснения американскими властями своего собственного населения схожи с подходом США в отношении других государств.