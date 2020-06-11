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Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда

В парламенте Ирана предложили переименовать улицу в Тегеране в честь Джорджа Флойда

С такой инициативой депутат Меджлиса Мохаммад Мехди Захеди выступил "в знак протеста против капиталистической и расистской западной системы"

ТЕГЕРАН, 11 июня. /ТАСС/. Депутат иранского Меджлиса (парламента) Мохаммад Мехди Захеди предложил переименовать одну из улиц Тегерана в честь погибшего в США афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает в четверг агентство ISNA.

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"Я предлагаю назвать одну из улиц Тегерана именем Джорджа Флойда в знак протеста против капиталистической и расистской западной системы", - сказал он.

4 июня президент Ирана Хасан Роухани заявил, что история Флойда стала глобальной, приведя в движение силы, противостоящие угнетению людей. По словам духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи, притеснения американскими властями своего собственного населения схожи с подходом США в отношении других государств.

Теги
СШАИранХаменеи, АлиРоухани, ХасанБеспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
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