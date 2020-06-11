В Майами семерых протестующих задержали за вандализм

ТАСС, 11 июня. Сотрудники полиции Майами задержали семь человек по подозрению в вандализме и осквернении памятников во время протестов в среду. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на официальной странице правоохранительных органов в Twitter .

"Мы выявили группу протестующих, разрисовывавших краской два памятника у [торгового центра] Bayside Market. <...> Полиция Майами установила личности подозреваемых с помощью камер наблюдения, и наши офицеры задержали тех, кто совершил акты вандализма. В ходе задержания некоторые протестующие атаковали наших офицеров и повредили полицейский автомобиль. Мы смогли задержать семерых агрессивно настроенных демонстрантов", - указано в пресс-релизе.

Отмечается, что речь идет о памятниках мореплавателю Христофору Колумбу (1451-1506) и испанскому конкистадору Хуану Понсе де Леонe (ок. 1460-1521), открывшему Флориду. На данный момент полиция продолжает поиски других протестующих, участвовавших в актах вандализма.

В релизе также указано, что полиция поддерживает мирные демонстрации, но не потерпит тех, кто намерен использовать протесты для бунтов, порчи имущества или угрозы мирным гражданам или сотрудникам полиции.

В среду группа демонстрантов в Ричмонде сбросила в озеро статую Христофора Колумба, которого представители коренных народов называют "колонизатором" и "убийцей".