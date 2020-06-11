Премьер Украины заявил, что возобновление водоснабжения Крыма в планах Киева нет

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украина не планирует возобновлять водоснабжение Крыма. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по случаю 100 дней работы его правительства.

"Возобновление поставки через Крымский канал сегодня в повестке дня не стоит и это не является предметом какого-то торга", - сказал глава правительства. По его словам, в настоящее время вода в Крым "не может физически туда поставляться".

Еще начале марте премьер заявлял, что Украина в случае необходимости или гуманитарной угрозы будет поставлять воду в Крым для украинцев. При этом он подчеркивал, что речь не идет о возобновлении промышленных поставок воды в Крым. Правда, вскоре он отказался от своих слов о возобновлении подачи воды в Крым.

Проблемы с водоснабжением Крыма и Севастополя начались с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла подачу воды по Северо- Крымскому каналу, который покрывал около 90% потребности полуострова в воде. В наиболее сложной ситуации оказались восточные регионы Крыма, где проживают около 400 тыс. человек. С серьезными сложностями столкнулись сельскохозяйственные предприятия.

В марте 2014 года после государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет приняли декларации о независимости республики. 16 марта в Крыму и Севастополе прошел референдум, по результатам которого 96,77% избирателей республики и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии Республики Крым и Севастополя в состав России, которые затем одобрили Госдума и Совет Федерации. Украина отказалась признать результаты волеизъявления крымчан.