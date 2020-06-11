Сейм Латвии утвердил поправки к закону, ограничивающие телевещание на русском языке

РИГА, 11 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии в четверг в третьем и окончательном чтении утвердил законодательные поправки, согласно которым количество телепрограмм на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) в республике будет увеличено, тем самым доля вещания на русском сокращена. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Согласно принятым к закону об электронных СМИ поправкам, в основное предложение телеоператоров также нельзя будет включать программы, которые в последние три года были запрещены для ретрансляции решением Национального совета по электронным СМИ, контролирующего деятельность теле- и радиоретрансляторов. Законодательные поправки вступят в силу 1 июля 2021 года.

"Каналы <...> не должны быть доступны в пакете каналов кабельного оператора и других поставщиков телевизионных услуг", - отметил глава комиссии Сейма по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, где рассматривались соответствующие поправки.

Президент Латвии Эгился Левитс 11 февраля этого года направил комиссии Сейма по правам человека и общественным делам предложение внести изменения в закон об электронных СМИ, чтобы увеличить в основном пакете телеканалов количество передач на официальных языках ЕС и ЕЭЗ. В частности, он предложил расширить требования к ретрансляторам зарубежных телеканалов таким образом, чтобы доля русскоязычного вещания составляла не более 20%. Соответствующие законодательные поправки глава государства мотивировал необходимостью "укрепить информационное пространство Латвии".

Категорически против такого предложения выступило местное общество "За легальное содержание!", объединяющее крупнейших поставщиков телекоммуникационных услуг. Организация считает, что соответствующие законодательные поправки приведут к пиратству. Критике эту инициативу также подвергло посольство России в Латвии, заявив, что "в век высоких технологий все попытки цензурировать и ограничивать информпространство бесполезны".

В Латвии проживают чуть более 1,9 млн человек, около 40% которых составляет русскоязычное население. Единственным государственным языком в республике является латышский, а русский и все другие считаются иностранными. В 2012 году правозащитники на общенациональном референдуме попытались добиться предоставления русскому языку статуса второго государственного, но большинство граждан не поддержало эту инициативу.