США выделят Украине $250 млн военной помощи

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены предоставить Украине в 2020 финансовом году военную помощь в размере $250 млн. Об этом говорится в обнародованном в четверг заявлении Министерства обороны США.

"Министерство обороны [США] объявило сегодня о своих планах [выделения] $250 млн в 2020 финансовом году <...> на дополнительную подготовку, закупку снаряжения и обучение в целях укрепления потенциала Украины <...>", - отмечается в документе. В нем указывается, что нынешнее решение Вашингтона укрепляет "давние отношения между США и Украиной в сфере обороны".

При этом Украина характеризуется как "ключевой партнер" США "на переднем крае стратегической конкуренции с Россией".

Как уточняет Пентагон, предоставление $125 млн из означенной суммы зависело от "прогресса Украины в сфере военных реформ". Нынешняя военная помощь пойдет в том числе на "улучшение ситуационной осведомленности" Украины на море, приобретение "воздушных наблюдательных систем для слежения за суверенным воздушным пространством", совершенствование систем командования и управления сухопутных войск и спецназа республики, а также повышения их живучести за счет предоставления им "противоартиллерийских РЛС и тактического снаряжения". Кроме того, помощь будет направлена на укрепление военно-медицинской службы Украины, "киберзащиты и стратегической связи" республики "в целях противодействия российским наступательным операциям в киберпространстве и дезинформации", утверждает Минобороны США.

По его данным, "эти усилия подкрепляются расширяющейся поддержкой [Киева] в области безопасности со стороны ключевых союзников по НАТО и [других зарубежных] партнеров". "США продолжают призывать всех своих союзников и партнеров укреплять поддержку сектора безопасности и обороны Украины. США также приветствуют недавние вложения средств Украиной в американские вооружения и военную технику, укрепляющие наше стратегическое партнерство", - пишут авторы заявления.

С их точки зрения, Украина продолжает двигаться вперед в реализации ключевых реформ, направленных на перестройку оборонных структур и борьбу с коррупцией. Киев, в частности, усиливает гражданский контроль над вооруженными силами, реформирует системы командования и управления войсками, принимает меры в целях обеспечения большей прозрачности и конкуренции при военных закупках и в оборонно-промышленном комплексе, полагает Пентагон. Минобороны США заверяет, что Вашингтон сохраняет приверженность оказанию помощи Киеву "в имплементации оборонных и антикоррупционных реформ, соответствующих евроатлантическим принципам". Эти преобразования помогут обеспечивать "территориальную целостность" Украины, а также будут способствовать укреплению демократии в ней и ее экономическому процветанию, считает Пентагон.