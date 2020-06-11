Суд в Латвии счел незаконным запрет на преподавание в частных вузах на русском языке

РИГА, 11 июня. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Латвии признал не соответствующими основному закону республики принятые законодательные поправки, которые запрещают частным вузам и колледжам страны преподавание на русском языке. Об этом сообщила в четверг пресс-служба инстанции.

КС постановил разделить данное дело на две части. По решению суда, принятые законодательные нормы не соответствуют 112-й статье конституции республики, гарантирующей каждому право на образование, и 113-й статье, согласно которой государство признает свободу научного, художественного и иного творчества. При этом отдельно будет изучаться вопрос о соответствии упомянутых норм другим статьям конституции. В этом деле КС также рассматривает возможность обратиться в Суд ЕС, поскольку возник прецедент.

Кроме того, КС постановил, что законодательные нормы, связанные с языковыми ограничениями в частных вузах, не соответствуют отдельным статьям закона о высших учебных заведениях. Такое решение обосновано тем, что законодатель не оценил альтернативные решения, которые были бы менее ограничивающими. Решением КС оспоренные нормы закона признаются недействительными с 1 мая 2021 года.

В 2018 году парламент Латвии принял, а президент страны утвердил разработанные министерством образования и науки поправки к закону о высшем образовании, согласно которым уже с начала 2019 года в республике вводился запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах. Эти заведения, наряду с государственными, должны составлять программы обучения только на латышском языке или на одном из других официальных языков ЕС, к которым русский не относится.

Социал-демократическая партия "Согласие", защищающая интересы русскоязычного населения Латвии, ранее оспорила в КС законность запрета на преподавание в частных вузах на русском языке. Истцы считают, что принятые властями страны соответствующие законодательные поправки ограничивают права основателей и преподавателей частных вузов на ведение своей академической деятельности, а также противоречат 112-й статье конституции республики, гарантирующей каждому право на образование.