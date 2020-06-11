Комитет Сената США проголосовал за вызов на слушания представителей администрации Обамы

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США проголосовал в четверг за то, чтобы вызвать по повестке бывших представителей администрации президента США, работавших при Бараке Обаме, на слушания, а также затребовать документы по теме расследования ФБР приписываемых связей избирательного штаба нынешнего американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщила газета The Hill.

Контролируемый республиканцами комитет большинством голосов поддержал наделение председателя Линдси Грэма (республиканец, от штата Южная Каролина) полномочиями, чтобы выписать такие повестки для более чем 50 человек. В их числе бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймс Коми, бывший советник Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс, а также экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан. Это решение позволяет Грэму вызывать любого из них, не запрашивая предварительно одобрения остальных членов комитета в каждом конкретном случае.

4 июня аналогичные полномочия предоставил сенатский комитет по внутренней безопасности и правительственным делам своему председателю Рону Джонсону (республиканец, от штата Висконсин)

Crossfire Hurricane

На прошлой неделе в юридическом комитете прошли слушания с участием бывшего первого заместителя министра юстиции США Рода Розенстайна. Они стали первыми в серии заседаний, посвященных вопросу о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР, получившее кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня". Об их проведении Грэм объявил в середине мая, отметив, что слушания будут касаться также вопроса о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на слежку за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем.

Кроме того, будет затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования позднее опровергнутого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он утверждал, что Россия пыталась оказывать воздействие на ход президентской избирательной кампании в США. При этом Мюллер признал, что расследование не выявило сговора выигравшего выборы Трампа с Россией. Трамп неоднократно называл ведущееся расследование охотой на ведьм и отрицал все обвинения в сговоре с Москвой. РФ также много раз отвергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.