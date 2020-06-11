The New York Times утверждает, что ни один из задержанных в США не был связан с "Антифа"

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Расследования, которые проводятся в отношении задержанных в США участников уличных беспорядков, не подтверждают их связи с движением американских антифашистов ("Антифа"). С таким утверждением выступила в четверг газета The New York Times .

Издание подчеркивает, что на фоне массовых протестов и беспорядков, вспыхнувших в США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда, обвинения в совершении федеральных правонарушений были выдвинуты в отношении десятков людей. Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр ранее заявил, что власти США проводят расследования в отношении ряда участников протестов в стране, связанных с движением американских антифашистов "Антифа".

При этом, как подчеркивает The New York Times, по итогам бесед с представителями нескольких крупных полицейских управлений, а также изучения сотен сообщений в СМИ по теме протестов, изданию не удалось установить, что беспорядки и акты мародерства имели под собой какую-либо политическую подоплеку. По ее данным, к настоящему моменту не было обнаружено ни одного подтверждения того, что кто-либо из задержанных был связан с движением "Антифа".

В конце мая американский президент Дональд Трамп заявил, что власти США намерены внести движение "Антифа" в список террористических организаций. Он выступил с утверждением, что радикальные левые группировки несут ответственность за беспорядки и случаи насилия во время протестов в ряде штатов.