Постпред РФ сообщил ОБСЕ об опасных экспериментах в биолабораториях США в Грузии и Украине

ВЕНА, 11 июня. /ТАСС/. Россия обеспокоена наличием американских биолабораторий в Грузии, на Украине и проведением иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье. Об этом заявил в четверг постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Российский постпред обратил внимание участников заседания постоянного совета ОБСЕ на деятельность созданных США на пространстве этой международной организации биоэпидемиологических лабораторий двойного назначения. "Последние годы мы регулярно ставили вопрос об иностранной военно-биологической активности в Грузии, прежде всего на базе Центра им. Р. Лугара в поселке Алексеевка под Тбилиси. Свыше десяти схожих по назначению объектов действуют и на территории Украины", - отметил Лукашевич, напомнив, что СМИ много писали о причастности американской компании Black&Veatch Special Projects Corp. к их созданию и модернизации.

По его словам, Россия также неоднократно указывала на непрозрачность функционирования этих учреждений, в том числе тех, над которыми украинским и грузинским властям позволено осуществлять лишь частичный контроль. Дипломат напомнил об утечках в СМИ о том, что в грузинской и украинских биолабораториях под видом борьбы с инфекционными заболеваниями проводятся закрытые эксперименты с особо опасными патогенами, включая возбудителей чумы и геморрагических лихорадок. "Особое внимание уделяется исследованиям мутантных форм, модифицированию вирусов и повышению их контагиозности (заразительности). Тревогу вызывают сообщения об испытаниях сомнительных препаратов, которые американские военные медики проводили на грузинских подопытных, а также о сборе человеческого биоматериала для неких "исследовательских целей", - добавил Лукашевич.

Эксперименты военных биологов

Постпред РФ также отметил, что строительство, финансирование и функционирование этих биолабораторий осуществляется при участии управления по снижению угрозы Минобороны США, Научно-исследовательского института Уолтера Рида, Медицинского научно-исследовательского института инфекционных заболеваний Армии США и прочих медицинских подразделений, подотчетных Пентагону.

"Проведение иностранными военными биологами экспериментов в российском пограничье вызывает наши законные озабоченности, в том числе в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО)", - отметил он.

Лукашевич добавил, что на протяжении двух десятилетий США блокируют усилия по разработке и принятию юридически обязывающего Протокола к Конвенции с эффективным верификационным механизмом, поэтому Россия усматривает в этом "невыполнение США обязательств в части исследований и разработок в области биотехнологии, зафиксированных, в частности, в Итоговом документе Венской встречи СБСЕ 1986 года".

"Убеждены, что все мы имеем право знать, что на самом деле "варится" в американских биолабораториях. Более того, наличие полностью неподконтрольных национальным властям объектов военной медикобиологической инфраструктуры США в ряде государств - участников ОБСЕ добавляет нестабильность в и без того сложную ситуацию с безопасностью в зоне ответственности Организации", - подытожил дипломат.