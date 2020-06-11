Представитель талибов заявил об освобождении 76 пленных афганских силовиков

ТАСС, 11 июня. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило в четверг об освобождении 76 захваченных ранее в плен афганских военнослужащих и полицейских. Об этом сообщается на странице представителя катарского политического офиса движения Мохаммада Сохаила Шахина в Twitter.

"Сегодня 46 солдат и полицейских, имеющих отношение к администрации Кабула, были освобождены", - указано в публикации. По его словам, пленные содержались в тюрьмах талибов в провинциях Вардак и Газни.

"Помимо этого, 30 солдат, относящихся к администрации [Кабула] и задержанных недавно в Газни, освобождены в качестве жеста доброй воли", - добавил Шахин.

В четверг президент Афганистана Ашраф Гани анонсировал объявление на следующей неделе новых шагов по межафганскому урегулированию.

29 февраля в столице Катара Дохе было подписано мирное соглашение между США и талибами. Оговаривалось, что в рамках мер по укреплению доверия к моменту запуска межафганских переговоров должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых радикалами.

Некоторое время назад представитель Национального совета безопасности Афганистана указал, что до настоящего времени правительство освободило из тюрем 3 тыс. сторонников радикального движения, и дальнейший процесс освобождения талибов "будет идти параллельно со снижением уровня насилия со стороны боевиков и прогрессом в деле организации межафганских переговоров". Сами талибы сообщили об освобождении более 450 человек.