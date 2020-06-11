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Нетаньяху поблагодарил Трампа за решение, позволяющее вводить санкции в отношении МУС

Президент США ранее подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против членов МУС, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане американцами

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в четверг президента США Дональда Трампа и его администрацию за введение санкций против членов Международного уголовного суда (МУС). Соответствующее заявление премьер сделал на английском в ходе обращения, которое транслировали основные каналы израильского ТВ.

"Я хочу поблагодарить президента [Трампа] за его лидерство при введении санкций против коррумпированного и предвзятого МУС, занятого "охотой на ведьм" в отношении Израиля и Соединенных Штатов", - сказал премьер.

Ранее в четверг Трамп подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против членов МУС, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане американцами.

Теги
СШАИзраильНетаньяху, БиньяминТрамп, Дональд
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