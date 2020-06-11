В Конгрессе потребовали разработать план противодействия вмешательству в выборы в США

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /ТАСС/. Директор Национальной разведки США должен представить план противодействия иностранному вмешательству в предстоящие в ноябре выборы. Об этом заявил в четверг в интервью телекомпании CNN член комитета Палаты представителей по разведке Раджа Кришнамурти (демократ, от штата Иллинойс).

"Я очень озабочен угрозой вмешательства в выборы", - заявил он. "От директора национальной разведки США требуется представить план действий в связи с ожидаемым вмешательством русских, китайцев и других, - продолжил он. - Он должен сообщить, как он координирует действия с частными компаниями, такими как Facebook и Twitter, какие действия уже предприняты и какие предпринятые из-за рубежа действия оказались для них успешными".

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году спецслужбы США инкриминируют России. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между российскими властями и Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.