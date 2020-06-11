На Украине заявили, что не будут менять закон об образовании по требованию Венгрии

КИЕВ, 11 июня. /ТАСС/. Украина выполнила рекомендации Венецианской комиссии касательно закона об образовании и не будет вносить в него изменения по требованию Венгрии. Об этом заявил в четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Наши венгерские коллеги утверждали, что Украина не выполняет рекомендации Венецианской комиссии. Мы эти рекомендации выполнили, и это "красная линия". Украина не будет вносить никакие дополнительные изменения в закон", - сказал министр в эфире украинского телеканала "Один плюс один".

Он указал, что Венгрия никогда не возражала, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком. "Никогда Венгрия на официальных и неофициальных переговорах не отрицала одного очень четкого факта, что украинцы венгерского происхождения должны владеть украинским языком", - добавил дипломат.

Министр подчеркнул, что украинская сторона стремится нормализовать отношения с Венгрией, а также разблокировать работу Комиссии Украина - НАТО, которая заморожена из-за разногласий Киева и Будапешта о правах этнической общины венгров в Закарпатье.

Венгрия инициировала в НАТО пересмотр всех программ поддержки Украины, а также заблокировала проведение заседаний Комиссии Украина - НАТО после принятия осенью 2017 года Верховной радой нового закона об образовании, который определил, что языком учебного процесса остается только государственный язык - украинский. Затем Конституционный суд Украины признал несоответствующим Конституции закон "Об основах государственной языковой политики" от 2012 года, который наделял венгерский язык статусом регионального. Будапешт расценил эти изменения как нарушение гуманитарных прав 150 тыс. этнических венгров, проживающих на Украине.