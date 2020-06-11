США призвали Кабул и талибов скорее завершить обмен пленными и начать переговоры

ВАШИНГТОН, 11 июня. /ТАСС/. Американская администрация призывает власти Афганистана и радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) в кратчайшие сроки завершить обмен пленными и начать мирные переговоры. Об этом заявил в четверг спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад.

Как он отметил в своем Twitter, "освобождения пленных вышли на новый этап". "Мы приветствуем то, что правительство освободило к настоящему времени более 3 тыс. пленных талибов, а [движение] "Талибан" - свыше 500 [военнослужащих и полицейских]. Важно, чтобы процесс продолжался, и чтобы было снято препятствие на пути освобождения пленных. Контролируемые и направляемые афганцами переговоры <...> должны начаться сразу после этого", - подчеркнул сотрудник Госдепартамента США. Он заверил, что "ключевой целью" Вашингтона всегда была организация межафганских переговоров.

"Мы приветствуем заявление [движения] "Талибан", в котором говорится, что оно начнет участие в межафганских переговорах в течение одной недели после [выполнения] обязательства об освобождении пленных, зафиксированного в нашем соглашении. Несмотря на то, что многие практические детали еще предстоит согласовать, нынешнее развитие всех событий является весьма позитивным", - пишет Халилзад.

С его точки зрения, начало межафганских переговоров "как никогда близко". "Все стороны должны работать, чтобы как можно скорее сесть за стол переговоров, не дать противникам подорвать процесс и предать надежды афганского народа и его стремление к миру", - убежден американский дипломат.

Мирное соглашение между США и талибами было подписано 29 февраля в столице Катара Дохе. Эта договоренность предполагает, что США могут полностью вывести войска из Афганистана к маю 2021 года. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. По состоянию на март текущего года в этой южноазиатской стране оставалась примерно 17-тысячная миссия инструкторов и советников Североатлантического альянса.