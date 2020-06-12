{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Власти США обяжут делать доклад о "поддержке РФ" расистов в мире

ВАШИНГТОН, 12 июня. /ТАСС/. Проект американского военного бюджета на 2021 финансовый год (начинается 1 октября этого года) требует от американских властей отчитываться об исследовании иностранной поддержки расистских группировок в США и Европе, которая составителями приписывается России. Такое положение присутствует в документе, опубликованном в четверг на сайте комитета Сената Конгресса по делам вооруженных сил.

Проект закона уполномочивает "требовать составления доклада" о поддержке "расистских и ориентированных на этническое насилие экстремистских группировок и сетей в Европе и в США, которые создают или способствуют росту угроз национальной безопасности, информационной войны, а также увеличивают риски для социальной стабильности и демократических институтов". При этом составители документа приписывают такую деятельность РФ.

Теги
СШАРоссия
Беспорядки в США из-за смерти Джорджа Флойда
Трамп призвал вкладывать больше средств в обучение полицейских
Президент США добавил, что заканчивается подготовка указа, который будет служить стимулом для полицейских управлений по всей стране соответствовать самым современным профессиональным стандартам
Читать полностью