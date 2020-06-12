Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов в Бейруте и Триполи

БЕЙРУТ, 12 июня. /ТАСС/. Спецподразделения армии и полиции использовали в пятницу гранаты со слезоточивым газом в центре Бейрута, чтобы оттеснить толпы активистов протестного движения от правительственного дворца на площади Риада Сольха. Как передает с места событий корреспондент ТАСС, спецсредства были применены после того, как группы агрессивно ведущих себя демонстрантов стали забрасывать солдат камнями и петардами. Участники беспорядков в некоторых местах разбили витрины банков и частных офисов, сообщений о поджогах не было.

В Триполи (90 км от Бейрута) в ходе столкновений пострадали по меньшей мере восемь человек. Там полицейские формирования применили слезоточивый газ и дубинки против демонстрантов, которые пытались захватить здание филиала Центробанка Ливана.

К полуночи демонстранты перегородили практически все основные автострады на севере и юге страны. В Бейруте под их контролем находится эстакада Ринг, которая соединяет мусульманские и христианские кварталы столицы. На прибрежном шоссе в районе Джель-эд-Диб активисты устанавливают палатки прямо на проезжей части. "Мы начинаем новую революцию, наше терпение закончилось", - сказал один из лидеров студенческого движения Мустафа Ризк. По его словам, власти "не делают ничего, чтобы как-то исправить положение".

Вспыхнувшие в четверг вечером волнения в столице и других городах вызваны резким падением обменного курса национальной валюты - с 3 900 до 5 тыс. ливанских фунтов за $1. Виновником обвала денежной единицы участники уличных протестов называют главу ЦБ Ливана Риада Саляме и требуют от властей отправить его в отставку. Судьба банкира решится в пятницу на экстренном заседании правительства, которое будет посвящено финансовому кризису, вызвавшему небывалый рост цен.

Ранее премьер-министр Хасан Диаб объявил о твердом намерении положить конец манипуляциям с обменным курсом ливанского фунта, которые используют в своих целях его противники. Премьер отверг также попытки возложить на кабинет технократов ответственность за ошибочную политику всех предшествующих правительств, которая привела к экономическому коллапсу.