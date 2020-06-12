Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России

ПХЕНЬЯН, 12 июня. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму ко Дню России. Об этом сообщило в пятницу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил приветствие президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину в честь национального праздника, - сообщило ЦТАК. - В своем послании он передал теплые поздравления президенту, правительству и народу России от имени правительства и народа КНДР".

"Российский народ добился больших успехов в борьбе за построение мощной и процветающей России, преодолев всевозможные вызовы и испытания под энергичным руководством российского президента, и корейский народ искренне рад этим успехам", - говорится в поздравительной телеграмме. При этом Ким Чен Ын особо отметил "стремление и желание двух народов к дальнейшему укреплению и развитию давних драгоценных традиций дружбы между КНДР и Россией в соответствии с требованиями новой эпохи".

В поздравительной телеграмме лидера КНДР отмечается, что он "с радостью вспоминает о знаменательной первой встрече в апреле прошлого года с президентом России в прекрасном российском портовом городе Владивостоке". Как сообщает ЦТАК, Ким Чен Ын подчеркнул, что совместные договоренности достигнутые в ходе Владивостокского саммита с Владимиром Путиным "будут реализованы в обязательном порядке, чтобы динамично содействовать развитию стратегических и традиционных отношений дружбы между КНДР и Россией".

"Пользуясь случаем, искренне желаю президенту России здоровья и больших успехов в его ответственной работе, а дружественному российскому народу - благополучия и процветания", - завершил поздравительную телеграмму лидер КНДР.