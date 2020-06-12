Байден заявил, что Трампу позволяют публиковать в Facebook заведомо ложную информацию

НЬЮ-ЙОРК, 12 июня. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, гарантировавший свое выдвижение кандидатом от демократов на выборах главы государства, считает, что администрация Facebook позволяет действующему американскому лидеру Дональду Трампу публиковать любую информацию, в том числе заведомо ложную. Об этом говорится в открытом письме Байдена руководству соцсети, которое было размещено в четверг на сайте его избирательного штаба.

Байден отметил, что администрация Facebook ранее обещала принять меры для "предотвращения распространения дезинформации". По его мнению, сотрудники соцсети не приняли "никаких действенных мер" и позволяют Трампу "говорить что угодно и платить, чтобы его нелепые заявления могли прочитать миллионы избирателей". Как полагает Байден, Трамп, а также организации и лица, выступающие в его поддержку, с помощью Facebook "распространяли вводящую в заблуждение информацию о голосовании".

Байден призвал администрацию соцсети пресечь публикацию политиками заведомо ложных заявлений, в особенности перед выборами. По словам бывшего вице-президента, за две недели до голосования всю политическую рекламу перед публикацией в Facebook должны проверять на достоверность. Байден также призвал сотрудников соцсети применять ее правила ко всем пользователям, в том числе Трампу.

Некоторые сотрудники Facebook ранее выражали несогласие с тем, что в соцсети не предпринимают мер в случаях, когда Трамп публикует в ней сообщения, являющиеся, по их мнению, оскорбительными или содержат заведомо ложную информацию. Особое недовольство вызвала запись американского лидера о протестах и беспорядках в Миннеаполисе (штат Миннесота) после смерти афроамериканца при задержании. Трамп тогда подчеркнул, что федеральные власти готовы взять ситуацию под свой контроль. Как он отметил, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Данная запись Трампа в Twitter была помечена как нарушающая запрет на оправдание насилия. У аналогичного сообщения президента в Facebook не было таких примечаний со стороны администраторов соцсети. Как сообщала газета The Wall Street Journal, ранее глава Facebook Марк Цукерберг на встрече с подчиненными подчеркивал, что частные компании не должны брать на себя надзорные функции и указывать на какие-либо нарушения в публикациях политиков.