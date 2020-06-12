Глава Ассамблеи: санкции США в отношении МУС подрывают борьбу с безнаказанностью в мире

ГААГА, 12 июня. /ТАСС/. Возможные санкции США в отношении сотрудников МУС являются беспрецедентными и подрывают борьбу с безнаказанностью в мире. Об этом заявил в пятницу глава Ассамблеи государств - участников МУС О-Гон Квон.

По его словам, объявленные меры "являются беспрецедентными". "Они подрывают наши общие усилия по борьбе с безнаказанностью и привлечению к ответственности за массовые злодеяния, - подчеркнул О-Гон Квон. - Глубоко сожалею о мерах, направленных против должностных лиц суда, его сотрудников и их семей".

"Суд независим и беспристрастен, - заметил глава Ассамблеи. - МУС является судом общей юрисдикции. Он действует в строгом соответствии с положениями Римского статута. Система Римского статута признает первичную юрисдикцию государств по проведению расследовании и преследованию за самые жестокие преступления. В качестве суда последней инстанции МУС дополняет национальные юрисдикции. Это основополагающий элемент Статута".

О-Гон Квон призвал участвующие в МУС государства и все заинтересованные в системе Римского статута стороны еще раз подтвердить твердую приверженность к отстаиванию и защите принципов и ценностей, закрепленных в Статуте, и к "сохранению единства". Он также сообщил, что на следующей неделе проведет внеочередное заседание Бюро Ассамблеи для обсуждения сложившейся ситуации.

Президент США Дональд Трамп в четверг подписал указ, позволяющий вводить экономические санкции против сотрудников суда, решившего провести расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане в том числе американскими военнослужащими.

МУС, США и Афганистан

Прокуратура МУС начала предварительное расследование ситуации в Афганистане в 2006 году и в 2017 году направила ходатайство в палату предварительного производства с просьбой дать разрешение на проведение расследования возможных военных преступлений и преступлений против человечности в связи с вооруженным конфликтом в Афганистане с 1 мая 2003 года, а также аналогичных преступлений, связанных с конфликтом, которые могли быть совершены на территории других стран - членов МУС с 1 июля 2002 года. В рамках данного дела под следствием могли оказаться боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), афганские военнослужащие и американцы, в частности сотрудники ЦРУ, предположительно совершавшие преступления в тайных тюрьмах в Польше, Литве и Румынии. Это ходатайство было отклонено палатой предварительного производства 12 апреля 2019 года, а в качестве основания говорилось, что процесс не будет отвечать интересам правосудия и что перспективы успешного расследования и уголовного преследования крайне ограничены. Однако прокуратура МУС оспорила это решение в апелляционной палате, которая единогласно отменила решение палаты предварительного производства и одобрила проведение расследования в отношении возможных преступлений, совершенных в Афганистане.

США не являются участником МУС. В 2002 году они приняли специальный закон, позволяющий использовать военную силу для освобождения граждан США и союзных государств, задержанных по ордеру МУС. В марте 2019 года Вашингтон ввел ограничения на выдачу виз представителям МУС, которые, по мнению американских властей, непосредственно ответственны за расследования в отношении американских военнослужащих.

Правила суда, в свою очередь, допускают возможность предъявления обвинений гражданам любых государств в случае совершения ими преступлений на территории стран, ратифицировавших Римский статут, то есть являющихся участниками МУС.

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Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение "Талибан" признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.