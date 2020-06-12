Мероприятия в годовщину капитуляции Японии в войне пройдут в сокращенном формате

ТОКИО, 12 июня. /ТАСС/. Памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне, пройдут в сокращенном формате из-за ситуации с коронавирусом. Об этом в пятницу сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что будет, в частности, сокращено количество участников памятных церемоний, которые проходят по всей стране. Обычно в этот день премьер-министр Японии участвует в церемонии в Токио, где отдает дань памяти павшим во Второй мировой войне и приносит обещание никогда больше не принимать участие в подобных конфликтах.

26 июля 1945 года в ходе Потсдамской конференции правительствами Великобритании, США и Китая была принята декларация, содержавшая требования безоговорочной капитуляции Японии. 28 июля японское правительство отклонило их. После этого США провели атомные бомбардировки Хиросимы (6 августа) и Нагасаки (9 августа). 8 августа СССР объявил о вступлении в войну против Японии.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора "Миссури" в Токийском заливе. Эта дата стала днем завершения Второй мировой войны.

Япония во Второй мировой войне потеряла 3,1 млн человек, в том числе примерно 800 тыс. мирных жителей, ставших жертвами американских бомбардировок городов страны и атомных ударов по Хиросиме и Нагасаки.