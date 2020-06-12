КНДР подвергла критике заявление генсека ООН о заморозке контактов Пхеньяна и Сеула

ПХЕНЬЯН, 12 июня. /ТАСС/. КНДР раскритиковала заявление генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о недавнем решении Пхеньяна заблокировать все линии связи с Южной Кореей в ответ на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. Об этом говорится в заявлении представителя МИД КНДР, которое в четверг вечером опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Генеральный секретарь ООН устами своего представителя 10 июня выразил сожаление из-за принятых КНДР мер по полному отключению межкорейских каналов связи, заявив что таковые необходимы, чтобы избежать недопониманий и просчетов, - говорится в заявлении. - Мы выражаем наше удивление по поводу исходящих из самого сердца Организации Объединенных Наций таких неосторожных замечаний, лишенных логики и показывающих отсутствие базовых знаний о межкорейских отношениях".

Как отметил представитель МИД КНДР, "ситуация, складывающаяся между севером и югом Кореи, не была вызвана отсутствием линий или каналов связи".

Ранее в среду официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик заявил на брифинге, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет в связи с недавним разрывом контактов между Пхеньяном и Сеулом, а также призывает США, КНДР и Южную Корею возобновить переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова.

КНДР с 9 июня заблокировала все линии связи с Южной Кореей в качестве ответной меры на отправку южнокорейской стороной на Север агитационных листовок. В частности, были отключены все телефоны в постоянном межкорейском офисе связи, включая коммуникационный канал между военными Севера и Юга, а также горячая линия руководства двух стран, соединявшая здание ЦК Трудовой партии Кореи и резиденцию президента Республики Корея.