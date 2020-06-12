Власти Австралии отменят ряд санитарных ограничений и разрешат студентам въезд в страну

СИДНЕЙ, 12 июня. /ТАСС/. Власти Австралии объявили об очередном этапе отмены ограничений, введенных в марте из-за распространения коронавируса. Как заявил в пятницу премьер-министр страны Скотт Моррисон, с 13 июня будет упразднен лимит числа участников общественных мероприятий и возобновлена работа части спортивных сооружений.

"Ограничение в 100 человек для общественных мероприятий будет снято и заменено требованиями о соблюдении правила "один человек на четыре кв. м". Также будут открыты стадионы вместимостью менее 40 тыс. зрителей с условием их заполнения не более чем на 25%. Это часть третьего этапа плана правительства [по выходу из пандемии]", - сказал Моррисон, выступая в Канберре по итогам заседания его кабинета.

Также премьер отметил, что "часть иностранных студентов получит разрешение на въезд в Австралию, но только в те штаты, которые откроют свои границы", и пока лишь в качестве эксперимента.

С 11 мая правительство Австралии начало поэтапную отмену эпидемиологических ограничений. В стране восстановлена работа предприятий, учреждений и ведомств. В обычном режиме функционирует общественный транспорт, открыты парки и места отдыха, детские и спортивные площадки. Возобновлена работа школ и высших учебных заведений, с некоторыми ограничениями работают предприятия общественного питания и учреждения культуры. В стране по-прежнему действует запрет на путешествия между рядом регионов, сохраняется требование социальной дистанции, также остается в силе запрет на любые международные поездки.

На территории Австралии к настоящему моменту зарегистрировано 7 391 случаев инфицирования коронавирусом. Диагноз восьми пациентов был подтвержден в минувшие сутки. Выздоровели после болезни, вызванной вирусом, 6 761 человек, умерли 102 зараженных. Первый случай заражения в стране был выявлен 25 января.