МИД Ирана считает, что США скоро "встанут на колени" перед Тегераном

ТЕГЕРАН, 12 июня. /ТАСС/. Политика Вашингтона в скором времени приведет к том, что США встанут на колени перед Ираном. Такое заявление сделал в пятницу в Twitter официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави.

"Вы (США - прим. ТАСС) скоро встанете на колени перед иранской нацией", - написал он. По мнению Мусави, "правительство [США] придерживается подхода "коленом на шею" как к своему народу, так и в отношении людей во всем мире".

Он считает, что в результате "сломлена не иранская шея, а американское колено".

При задержании в Миннеаполисе 25 мая афроамериканца Джорджа Флойда полицейский использовал жесткий удушающий прием: прижал его шею коленом к асфальту. После Флойд умер в больнице. Это событие привело к вспышке массовых протестов и беспорядков во многих штатах США.

Администрация президента США Дональда Трампа последовательно придерживается политики максимального давления на Иран после одностороннего выхода Вашингтона из ядерной сделки 8 мая 2018 года. США, в частности, наложили санкции на иранский нефтяной экспорт, добились отключения страны от системы международных расчетов SWIFT и регулярно вводят новые ограничения в отношении физических лиц и организаций, связанных с Ираном.